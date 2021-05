Opnij oanjefte tsjin heit Ruinerwold

It Iepenbier Ministearje ûndersiket in nije oanjefte tsjin Gerrit Jan van D., de heit fan de húshâlding dy’t jierrenlang yn ôfsûndering libbe yn Ruinerwold.

It giet om in oanjefte fan seksueel grinskrusend hâlden en dragen, seit in wurdfierder fan it Iepenbier Ministearje East-Nederlân tsjin RTV Drinte. Boarnen berjochtsje dat de oanjouwer ien fan de âldste bern fan de húshâlding is en it slachoffer in jonger suske dat oant koartlyn noch by Van D. wenne. It Iepenbier Ministearje wol dat net befêstigje om’t it om in sedesaak giet.

De rjochtbank yn Assen staakte begjin maart de saak tsjin Van D. (68), dy’t fertocht waard fan frijheidsberôving fan syn bern en it seksueel misbrûken fan twa fan harren. Neffens de rjochtbank wie er net by steat om berjochte te wurden, mei’t er yn 2016 op de pleats yn Ruinerwold in beroerte hân hat.

