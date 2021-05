Omrop Fryslân komt mei in nij lûd op de radio

Folslein nije en diels fernijde programma’s, oanpaste tiden en oare presintatoaren op oare mominten: Omrop Fryslân komt oer in goeie twa wiken, op moandei 31 maaie, mei in nije radioprogrammearring. Ferbreedzje en ferdjipje en noch mear as no de ferbining sykje, dat is it doel.

It populêre moarnsprogramma Fryslân fan ‘e moarn duorret tenei in healoere langer en giet dêrmei troch oant healwei tsienen. Hielendal nij is it programma dat dêrnei folget fan 9.30 oant 12.00 oere: No derfoar!, presintearre troch Harm Weistra. In fêste wearde by Omrop Fryslân op de radio is en bliuwt it nijs en it waar tusken de middei, yn No yn Fryslân, mei Tiete Sijens en Simone Scheffer. It programma dat dêrop folget is wol wer nij: Goeiemiddei, mei Diana de Groot en Johan Terpstra. Ta beslút fan de middei is der Underweis, ôfwikseljend presintearre troch Eric Ennema en Jan Dirk de Haan.

Bêst beharke stjoerder

Omrop Fryslân heart al jierren by de bêst beharke stjoerders fan Fryslân. “It oantal radiostjoerders is de lêste jierren fansels wol bot tanommen”, seit haadredakteur Ingrid Spijkers. “Mar tagelyk sjogge wy dat der net ien stjoerder is dy’t alle dagen safolle Friezen berikt as Omrop Fryslân. Troch no te kommen mei in frisse en prikeljende nije programmearring ferwachtsje wy dat wy ús merkoandiel ek stadichoan wer groeie sil.”

Nije klanken en nij biedwurd

Omrop Fryslân klinkt mei yngong fan 31 maaie ek letterlik nij: tagelyk mei de nije programmearring wurdt in hiel nij pakket oan klanken en meldijen yn gebrûk nommen, mei ek in nij biedwurd: “Alles wat der spilet”. “Dat is yn in pear wurden wat Omrop Fryslân radio dwaan wol”, ferklearret Ingrid Spijkers: “Breed hearre litte wat der spilet yn Fryslân, nijs, sport, kultuer, polityk, eftergrûnen én dat ôfwikselje mei noflike muzyk. En dêr is eltsenien by wolkom, fan jong oant âld. Wês wolkom, ofwol sa’t in protte Friezen by de doar sizze: Kom (mar) fierder!”

Lês mear oer de nije programmearring op de webside fan Omrop Fryslân.