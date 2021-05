Oktoberfest giet wer oer

It Oktoberfest yn München giet foar de twadde kear op rige net troch. De lokale autoriteiten hawwe no al de knoop trochhakt oer it folksfeest, dêr’t normaalwei sa’n seis miljoen besikers fan oer de hiele wrâld op ôfkomme. De Beierske premier Söder sei dat it beslút “mei swier gemoed” nommen is, mar dat it net te mijen is fanwege de koroanapandemy.

Dit jier soe it Oktoberfest fan 18 septimber oant 3 oktober wêze. It bierfestival bestiet al sûnt 1810 en is wrâldferneamd.