Oersjoch koroanasifers yn Fryslân 7 oant en mei 13 maaie 2021 

It tal nije besmettingen is de ôfrûne wike fan 1175 nei 1129 sakke. Dat is it leechste sifer sûnt 10 desimber. Der waarden 25.794 minsken faksinearre: in rekôr en goed 8000 mear as de wike dêrfoar.

Wat de besmettingen oangiet is it net útsletten dat it byld fertekene wurdt, want yn wiken mei fakânsjedagen wurdt der minder test. As aanst de koroanamaatregels minder strang wurde is it net te ferwachtsjen dat it tal nije besmettingen gau fierder sakje sil, tinkt GGD Fryslân.

Dat de faksinaasjes effekt hawwe, is te sjen: noch mar 22 besmettingen ûnder 75-plussers, tsjin 28 in wike earder en ûnder de 70- oant 75-jierrigen sakke it fan 35 nei 26 besmettingen. Yn de ferpleech- en fersoargingshuzen gie it ek de goede kant út: fan 58 nei 46 besmettingen. Yn de thússoach lykwols net: fan 19 nei 27.

Thúswenjende jongfolwoeksenen

Under jongfolwoeksenen is it tal besmettingen noch hieltyd it heechst. Fan de positive testen falt in fjirdepart ûnder 18- oant 30-jierrigen. Yn dy groep binne op it stuit sa’n 1200 minsken besmetlik. Dat hat gefolgen foar harren âlden, dy’t fakentiden noch net yninte binne. It tal besmette fyftigers nimt dan ek ta en de kâns dat dy yn it sikehûs belânje is grut. Om dat foar te kommen is it de baas dat âlden it kontakt mei posityf teste bern sa folle mooglik út ’e wei geane. As dy thús wenje, moatte dy yn harren eigen keamer yn isolaasje. Dat is dreech, mar it is needsaaklik om de basisregels foar ynterminsklik kontakt goed yn acht te nimmen.

Sifers (tusken heakjes foarige wike)

Mei de 1129 nije positive testútslaggen binne no yn totaal 41.152 ynwenners fan Fryslân posityf test. By GGD Fryslân binne 3 stjergefallen meld (4) en 12 kear dat immen nei it sikehûs moast (24).

De gemeentlike sifers

Ljouwert 228 (231), Súdwest-Fryslân 164 (207), De Fryske Marren 96 (100), Smellingerlân 88 (83), Opsterlân 80 (62), It Hearrenfean 74 (91), Waadhoeke 71 (61), Achtkarspelen 62 (72), Tytsjerksteradiel 61 (56), Noardeast-Fryslân 60 (56), Eaststellingwerf 48 (31), Weststellingwerf 40 (62), Dantumadiel 27 (21), Harns 17 (20), Flylân 8 (5), It Amelân 3 (5), Skylge 2 (12) en Skiermûntseach 0 (0).