Noed yn Feriene Keninkryk om Yndiaaske fariant

De koroanamaatregels yn it Feriene Keninkryk moatte faaks stadiger ôfboud wurde, fanwege noed om de fersprieding fan de Yndiaaske koroanamutaasje. Dat seit in lid fan de Britske wittenskiplike advyskommisje Sage, te ferlykjen mei it OMT yn Nederlân, tsjin iNews.

De Yndiaaske fariant is mooglik besmetliker as de Britske fariant dy’t no dominant is. De fersprieding derfan yn it Feriene Keninkryk is de ôfrûne wike fertrijefâldige neffens de wike derfoar.

Neffens it Britske iepeningsplan kinne op 21 juny alle koroanabeheiningen opheft wurde, mei’t op dat stuit genôch Britten folslein faksinearre wêze sille. De Sage-wittenskipper is bang dat dy datum mooglik te betiid komt. Letter tongersdei komt de advysgroep gear yn mei haast organisearre sitting oer de Yndiaaske fariant.