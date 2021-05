Noarderljocht ferline wike even te sjen

Yn it noarden fan Fryslân en op ’e eilannen wie yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei it noarderljocht te sjen. It duorre net lang, mar op foto’s fan it bysûnder natuerferskynsel is dúdlik in griene waas te sjen.

It noarderljocht, ek wol poalljocht, ûntstiet troch útbarstingen op de sinne. Dêrby komme grutte hoemannichten laden dieltsjes yn ’e romte. Troch de oantrekkingskrêft fan de ierde wurde dy foaral nei de noardpoal en de súdpoal lutsen. De laden dieltsjes gean mei hege faasje troch de atmosfear en botse opinoar. Dêrby komt enerzjy frij, mei as gefolch in kleurepracht oan ’e himel.

Let yn it jier

De foarige kear dat it noarderljocht yn Nederlân goed sichtber wie, wie fiif jier lyn. It is wol bysûnder dat it poalljocht him sa let yn jier foardocht, want de measte kâns dêrop is yn de wintertiid. Normaal is it foaral op de noarderbreedten te sjen, mar soms is it hjir ek waar te nimmen.