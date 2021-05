Nije twatalige kombuorden yn Drinte

Foto: Huus van de Taol

De provinsje Drinte is wakker warber op it stik fan de eigen, Nedersaksyske streektaal. It doarp Hesseln (Hollânsk: Oosterhesselen) hat ôfrûne wike twatalige kombuorden krigen. Woansdei ûntbleate fertsjintwurdigers fan de gemeente Coevorden en pleatslik belang it earste nije boerd. De nije buorden binne betelle út it eigen budzjet fan doarpsbelang.

It Nedersaksysk, dêr’t it Drintsk by heart, is yn Nederlân en Dútslân as streektaal erkend. Ferskate Drintske plakken hawwe de ôfrûne tiid de oarspronklike namme op ‘e buorden set.