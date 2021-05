Nederlân stjoert helpmiddels nei Suriname

Nederlân stjoert binnen inkelde dagen medyske helpmiddels lykas soerstof nei Suriname. Neffens demisjonêr minister De Jonge bart dat fanwege de skrinende koroanasituaasje yn it lân. Der giet ek medysk personiel út Nederlân hinne.

Fanwege it hege tal koroanapasjinten yn ’e sikehuzen, skaalde it Surinaamske regear freedtejûn op nei it heechste risikonivo, koade pears. De sikehuzen kampe ûnder mear mei in brekme oan soerstof foar koroanapasjinten en it regear sei net mear foar de folkssûnens ynstean te kinnen.

Presidint Santokhi sei op in ynlaske parsekonfersinsje dat faaks snein út buorlân Frânsk Guyana ekstra soerstof levere wurdt. Hy melde ek al dat takom wike út Nederlân helpmiddels komme sille.

De helpmiddels bestean ûnder mear út soerstofkonteners, skriuwt minister De Jonge. Dy konteners wurde mei help fan definsje sa gau mooglik nei Suriname brocht. Neffens De Jonge leit help út Nederlân foar de hân “sjoen de bysûndere relaasje mei Suriname en de nauwe besibbens tusken de mienskippen.”