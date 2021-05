Miljoen euro foar E=mc2 yn Einsteins eigen hânskrift

In brief fan Einstein mei syn formule E-mc2 deryn hat op in feiling yn Boston in miljoen euro opbrocht. Einstein skreau de brief yn it Dútsk en Ingelsk yn 1946 oan in krityske kollega, dy’t tocht dat er flaters fûn hie yn Einsteins baanbrekkende relativiteitsteory.

Der binne mar fjouwer eksimplaren fan de ferneamde formule yn Einstein syn eigen hânskrift bekend en dit is de iennige yn partikuliere hannen. De brief kaam út de kolleksje fan de ûntfanger, de Poalske natuerkundige Ludwik Silberstein. Syn neibesteanden lieten de brief feilje.

Yn de brief, op persoanlik briefpapier fan de Princeton-universiteit, jout Einstein oan Silberstein in opsetsje foar in ‘Teory fan alles’, dy’t de relativiteitsteory mei oare natuerkundige teoryen ferbine moat. De Dútsk-Amerikaanske wittenskipper sleat ôf mei “Hertlike groetnis, jo A. Einstein”. Silberstein hat mei potlead in stikmannich notysjes tafoege.

Foarôf hie it feilinghûs de wearde op inkelde tonnen rûze. Fiif persoanen rekken lykwols ferwikkele yn in biedingsstriid dy’t de priis opdreau. Oer de keaper seit it feilinghûs allinnich dat it in samler fan seldsume dokuminten is.