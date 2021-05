Meksiko biedt Mayabefolking ekskuzen oan foar ‘iuwenlang ûnrjocht’

It Meksikaanske regear hat de Mayabefolking offisjeel ekskús oanbean foar it ûnrjocht dat it iuwenlang oandien is.

“Wy biede ús oprjochte ferûntskuldigingen oan foar de dieden fan yndividuelen, it nasjonale regear en bûtenlânske ienheden yn de kolonisaasjeperioade en de twa iuwen ûnôfhinklikheid fan Meksiko”, sei presidint Andrés Manuel López Obrador by in gearkomste mei de Guatemalteeske presidint yn it suden fan it lân.

De ekskuzen komme oan de foarjûn fan lokale en regionale ferkiezingen yn Meksiko. Dêrneist is it dit jier 500 jier lyn dat de Spaanske kolonisten Meksiko feroveren.

Yn syn taspraak ferwiisde López Obrador nei de Kaste-oarloch tusken de Mayabefolking en it Meksikaanske regear dy’t tusken 1847 en 1901 oan hûnderttûzenen minsken it libben koste. De presidint erkende ek dat de Mayaminderheid noch hieltyd te lijen hat fan rasisme en diskriminaasje troch de rest fan de Meksikaanske befolking.

Yn Sintraal-Amearika libje neffens rûzing 6 oant 9 miljoen Maya’s, benammen yn Guatemala en it suden fan Meksiko. De term Maya wurdt tsjintwurdich as sammelnamme fan ferskate folken brûkt, lykas de Yucateken, Akateken en de K’iche.