Máxima tankber foar tiid mei húshâlding troch koroana

Keninginne Máxima fynt dat se yn de tiid foar de koroanakrisis “in bytsje te folle” op reis wie foar har wurk en is “tankber” foar de tiid dy’t se mei troch de pandemy mei har húshâlding trochbrocht hat. Dat seit se yn in fraachpetear dat Matthijs van Nieuwkerk mei har hie fanwege har fyftichste jierdei, dy’t se hjoed fiert.

“Ik moat sizze: ik reizge in bytsje te folle foardat koroana útbruts. Ik bin temûk ek in bytsje bliid dat ik minder reizgje moat”, seit Máxima. “Foaral no’t der ek twa bern de hûs út gean. Dat ik dy tiid mei harren hân ha, dêr bin ik echt tankber foar.” Prinsesse Amalia nimt nei har eineksamen in tuskenjier en Alexia sil nei de simmer in oplieding yn Wales dwaan.

Van Nieuwkerk ynterviewde Máxima koartlyn yn Paleis Huis ten Bosch. De makkers lieten witte dat it in “iepenhertich petear” wie oer it libben, de leafde en it wurk. It folsleine petear is jûn om 20.35 oere by de NOS op NPO 1 te sjen.