Marshelikopter ferliest kontrôle by flecht

Marshelikopter Ingenuity hie ferline wike sneon in probleem by in flecht, berjochtet NASA. Troch in navigaasjeflater fleach de helikopter alle kanten op. Nettsjinsteande dat koe Ingenuity feilich delkomme.

It wie de earste kear dat de Marshelikopter problemen ûnderfûn by in flecht sûnt it reau op Mars oankaam is. It ynsidint barde by de sechde testflecht fan de wjukkelmasine, doe’t er op tsien meter hichte fleach.

Ingenuity fljocht en lânet mei help fan in kamera dy’t hieltyd in rige foto’s makket. Ien fan de foto’s waard net registearre yn it navigaasjesysteem. Dêrtroch waard de tiidrige fersteurd en rekke it reau betize oer syn lokaasje. it tastel skommele hinne en wer en hie hege piken yn it stroomferbrûk. Uteinlik koe de helikopter feilich delkomme op fiif meter ôfstân fan it lâningsplak. Neffens in wurdfierder fan NASA hat it ynboude systeem dat de stabiliteit fan Ingenuity garandearret it reau rêden.

Ingenuity gie ferline jier as bagaazje yn de laadromte fan Marsrover Perseverance mei nei Mars. Yn febrewaris kamen de tastellen dêr oan en yn april makke de wjukkelmasine foar it earst in slagge flecht op de planeet.

Besjoch in filmke op YouTube.