Ljouwert iepenet trochtraaprûtes op Wrâldfytsdei

Op tongersdei 3 juny is it Wrâldfytsdei. Dy deis iepenje wethâlders Friso Douwstra (Ferkear) en Bert Wassink (Sûnens) mei sportcoaches fan BV Sport en fytsdosinten fan it Fytsersbûn yn Ljouwert fjouwer trochtraaprûtes om de stêd hinne.

Jetty de Vries, fytsdosint Fytsersbûn: “Trochtraaprûtes binne rûntsjes fan likernôch 20-25 kilometer, moai, grien, oer ridlik romme paden, mei amper obstakels en relatyf feilige krusingen. Trochtraaprûtes hearre by it lanlik programma Trochtraapje, in oerheidskampanje om minsken sa lang mooglik feilich trochfytse te litten: fytse oant je 100ste!

Traapje mei

Op 3 juny kinne fytsers de hiele dei de rûtes fytse. Tusken 11.30 en 14.30 oere stean der fytsdosinten fan it Fytsersbûn en buertsportcoaches fan BV Sport op in tal lokaasjes oan de rûtes klear om mei dielnimmers fan tinzen te wikseljen oer fytsen. Hja jouwe tips en freegje dielnimmers oft se faker fytse wolle soene, en oft se faaks behinderingen ûnderfine, lykas problemen mei it opstappen.

Fytsers kinne har oant en mei 2 juny oanmelde foar ien fan de rûtes, troch in mail te stjoeren oan sportontwikkeling@bvsport.nl of telefoanysk fia 06 – 31963443. Nei oanmelding ûntfange de dielnimmers de rûte.

Fjouwer trochtraaprûtes

De fjouwer Trochtraaprûtes dy’t fytst wurde yn Ljouwert: Om de Grutte Wielen hinne (19 km), Dronryp (27 km), Koarnjum (12 km) en Goutum (25,5 km). De rûtes kin men ek fine op www.doortrappen.nl.

Trochtraaprûtes hearren by it lanlik programma Trochtraapje, in inisjatyf fan it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. Dat programma hat de ambysje dat âlderen sa lang mooglik feilich fytse. Yn Fryslân wurdt Trochtraapje droegen troch it Regionaal Orgaan Ferkearsfeiligens (ROF) en de Fryske gemeenten, wêrûnder de gemeente Ljouwert.