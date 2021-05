Kees de Krokodil (gedicht)

Kees de Krokodil

wit net mear hoe’t er lizze sil.

Syn tosken dogge him sa sear,

dat hy sliept al dagen net mear.

De toskedokter dêr moat er neat fan ha,

mar echt, it kin net langer sa.

Dus dochs mar hinne op ‘e fyts,

o wat fielt dy Kees him lyts.

“De hiele boel derút, dat is it bêste

no drekt of oars bist moarn de lêste.”

Kees, betinkt him echt net mear,

“skuor se der fuort mar út yn ien kear”.

In spuit yn ’t wang,

en Kees is hielendal net mear bang.

“In fluitsje fan in sint” sei er letter stoer,

mar nei trije oeren wie de ferdôving oer.

“Even trochsette hear, doch net sa gek,

oer trije wike hast wer tosken yn de bek.

Krigest fan my moaie ymplantaten,

krekt echt, net ien hat it yn de gaten.”

Nei trije wiken wie it sa fier,

mar Kees seach noch net sa blier.

“Stel dy net oan, it is even wennen,

fuort no mei dy krokodilletriennen.”

Folkje Koster