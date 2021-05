Katalogus fan Tony Cragg

Yn ’e griene oaze fan it museumpark fan Museum Belvédère wurde seis monumintale bylden toand fan de wrâldferneamde keunstner Tony Cragg. Dy binne no al te besjen. Se rinne foarút op de útstalling Points of View dy’t yn Museum Belvédère te sjen wêze sil sa gau’t de musea wer iepen meie. De katalogus is no ek al beskikber, mei oantreklike ôfbyldingen en nijsgjirrige eftergrûnynformaasje.

Yn de skulptueren fan Tony Cragg (1949) lykje alle krêften fan de hieltyd feroarjende natuer gear te spannen. Soms rize de kontoeren op fan antlitten en lichems, om dêrnei wer op te gean yn it lumige klusterjen fan foarmen. De bylden binne sterk ynspirearre op natuerlike, organyske foarmen en nûgje út om se fan alle kanten te besjen.

It boek Tony Cragg – Points of View is ferskynd by de útstalling mei deselde namme (24 april o/m 26 septimber 2021) yn en om Museum Belvédère. De tekst is skreaun troch Jon Wood, mei in ynlieding fan Han Steenbruggen. It boek yn kleureprint is ryk yllustrearre mei mar leafst 68 foto’s dy’t John Stoel en Michael Richter fan de útstalde wurken makken.

De útjefte kostet fyftjin euro en is te keap yn de webwinkel fan it museum.

Besjoch de katalogus.