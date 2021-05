Kadootsje foar learlingen mei Frysk as eksamenfak

Op skoallemienskip Liudger yn Burgum dogge dit jier mar leafst 54 learlingen eineksamen Frysk. Liudger is ien fan de skoallen mei in trochgeande learline Frysk. Dat wol sizze dat learlingen fan alle klassen Fryske les krije kinne. Dêr wurdt yn Burgum entûsjast gebrûk fan makke.

Dy 54 learlingen krije fan it Skriuwersboun it boek Nearnewâld kado, oer in fiktyf Frysk doarp. Der hawwe 45 skriuwers oan meiwurke. It boek is yllustrearre troch Laurens Bontes. De learlingen yn Burgum krije it boek op 31 maaie of 1 juny persoanlik oanbean. Dy dagen dogge se har eineksamen Frysk.

Yn Boalsert, Ljouwert, Drachten Surhústerfean, Frjentsjer, Snits, Koudum en Dokkum binne ek learlingen dy’t eineksamen Frysk dogge. Hja krije it kado fansels ek.

Foar wa’t gjin eineksamen Frysk docht, is Nearnewâld foar 24,50 yn ‘e boekhannel te keap. Klik hjir foar mear ynformaasje of om it boek te bestellen.