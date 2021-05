Jonge Fryske makkers etalearje har

Yn de grutste etalaazje fan Ljouwert etalearje jonge Fryske makkers dizze simmer fan 4 juny oant en mei 28 augustus harren wurk yn de ynteraktive, hieltyd feroarjende eksposysje ‘Etalaazje‘. Trije moanne lang meitsje Marc Henri Queré, Marleen Stoelwinder en Nick Veenstra de tsjinst út yn Obe, it poadium foar literatuer, keunst en taal. Sy sette dêrby net allinnich harren eigen wurk, mar ek harsels yn de etalaazje en nûgje hjirby oare makkers út.

Etalaazje

Wat betsjut Fryslân en ‘it Fryske’ foar de jonge makker? Wat docht it lânskip, wat helje sy út de skiednis en hoe meitsje sy dêr ien gehiel fan? Yn ‘ETALAAZJE’ meitsje de Fryske keunstners wurk wêrmei’t sy dy betsjutting, harren manier fan sjen en opfettings ta útdrukking bringe. ‘ETALAAZJE’ is in hieltyd feroarjende ekspo, makerspace en sjop en is fergees tagonklik. Mei aktiviteiten fariearjend fan konserten mei Fryske muzyk en it ûntdekken fan ferhalen oer Ljouwert oant podcasts oer Keli Koti en in boekpresintaasje stiet Obe de kommende moannen yn it teken fan Fryslân en jonge Fryske makkers.

Kykdoaze, sjop en makkersplak

Yn it makkersplak wurdt er yn de hiele perioade troch de makkers wurke. Fan Obe út publisearret Marc periodyk foto’s út syn ‘Verleden in heden’-rige. Dêrmei hopet hy ferhalen op te heljen dy’t Ljouwerters en Friezen fan jong oant âld yn Obe bringe kinne. Ek Nick sil yn Obe oan de slach. Hy orkestrearret trije opnames mei ferskate Fryske muzikanten. Dy wurde yn augustus útbrocht. Marleen sil yn it makkersplak oan de slach mei argyfmateriaal fan Tresoar en ferwurket dat yn nij wurk.

Ek oare jonge keunstners krije de kâns om harren wurk te etalearjen. De kykdoaze is in eksposysje yn de eksposysje en sichtber fan de bûtenkant fan Obe út. Yn kubussen wurdt dêr yn fjouwer perioades fan trije wiken in ferskaat oan wurk etalearre fan oanstoarmjend talint. Kinst mar net genôch krije fan alle moaie dingen dy’tsto sjochst yn Obe? Yn de sjop kinst it wurk fan de eksposanten en oare jonge Fryske makkers keapje. Tink oan prints, shirts, postkaarten en lp’s. Der is genôch te sjen en te dwaan by ‘Etalaazje’.

De makkers

Marc Henri Queré

Marc is in Fryske topfotograaf (1986). Hy hat in fassinaasje foar de stêd. Hy wûn yn 2020 in Zilveren Camera-priis troch syn fassinaasje foar de stêd en fotografy yn ‘urban sports’ lykas ‘freerunning’ en ‘skating’. Yn de etalaazje set Marc syn ‘work in progress’ ‘Verleden in heden’, wêrby’t hy fotografysk argyfmateriaal yn it hjir en it no fêstleit. Syn tige bysûndere bylden en opfallende komposysjes bringt Marc dit jier út yn in boek. Wat noch mist binne ferhalen fan Ljouwerters by syn bylden, dy ferhalen hopet Marc dizze simmer yn ‘ETALAAZJE’ op te heljen.

Nick Veenstra

Nick Veenstra (1992) wurdt mei syn fotografy as oanstoarmjend toptalint sjoen, mar is folle mear dan dat. Hy is in soarte fan kreative nomade: njonken fotograaf is hy ek muzykprogrammeur fan ûnder mear festival ‘Welcome to The Village’ en is hy muzikant en sosjaal ûndernimmer dy’t in soad mei nijkommers wurket. Yn de Fryske see en natoer ûntsnapt hy oan de grize stedelike omjouwing, druk en technology. As in master leit hy de spektakulêre kleuren fêst dy’tsto sjen kinst ast écht goed sjochst. Yn ‘ETALAAZJE’ lit Nick foar it earst syn wurk sjen en jout hy it noch mear djipte mei live muzyk opnames mei ferskate muzikanten.

Marleen Stoelwinder

Marleen (1985) is in Fryske kollaazje artyst en grafysk ûntwerper mei lanlike bekendheid. Mei har kollaazjes spilet sy mei it normale en brûkt sy foarwerpen en foarmen op in oare aparte wize. Sy ferrast, lit minsken laitsje en sjokkearret troch har ynspirearje te litten troch fantasijen en dreamen en dy foarm te jaan mei losse flodders en spatten farve. Yn ‘ETALAAZJE’ ferwurket Marleen (kopyen fan) Frysk argyfmateriaal yn nij wurk.

Sa gau’t de mooglikheid der is, nûgje de jonge makkers en Tresoar dy fan herten út’ ETALAAZJE’ te besykjen! Hâld de webside en socialmediakanalen fan Tresoar yn de gaten foar de lêste update. Folgje ‘Etalaazje‘ ek op Instagram foar foto’s fan it wurk dy’t de trije jonge makkers wilens de eksposysje meitsje.

‘Etalaazje‘ is it simmerprogramma fan Tresoar en Koen Haringa is de kurator. It ûntwerp en de realisaasje fan de ynrjochting is fan Arjen van der Zwaag. Obe is ûnderdiel fan Tresoar.