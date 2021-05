Jeroen Brouwers wint Libris Literatuerpriis 2021

Skriuwer Jeroen Brouwers is mei syn boek Cliënt E. Busken de winner fan de Libris Literatuerpriis 2021. Dat is moandeitejûn bekend makke yn it programma Nieuwsuur. Syn boek is in “unike roman”, seit sjueryfoarsitter Lilianne Ploumen. “In roman dy’t jin opslokt en nei azem happend omtûmelje lit en hymjend stilstean lit.”

Yn ferbân mei syn sûnens wie de skriuwer sels net oanwêzich by it bekendmeitsjen yn kultuerhûs Felix Meritis yn Amsterdam. Syn útjouwer naam de priis yn ûntfangst. “Ik hoopje datst sjochst, Jeroen”, sei er. “Fan herte lokwinske, ek oan alle oare nominearren. Jeroen hat mear as sechtich boeken skreaun. Hy seit dat de holle leech is. Ik bin bang dat dat ek echt sa is, mar ik hoopje dat er liicht.”

De Libris Literatuerpriis is de priis foar de bêste oarspronklike Nederlânsktalige literêre roman fan it ôfrûne jier. Tegearre mei de BookSpot Literatuerpriis is it de wichtichste jierlikse ûnderskieding yn de Nederlânsktalige literatuer. Njonken Jeroen Brouwers wiene Simone Atangana Bekono, Gerda Blees, Merijen de Boer, Marieke Lucas Rijneveld en de Flaming Erwin Mortier nominearre. Brouwers wint mei de priis in bedracht fan 50.000 euro.

Brouwers’ roman is in monolooch fan de minsinnerige, demintearjende âlde man Busken. Hy wennet op de sletten ôfdieling fan Huize Madeleine, in fersoargingshûs, is dôfstom en kin him amper bewege. Mar fan binnen is er noch folop yn bedriuw, nettsjinsteande syn fermiende demintens. De betize, mar redenrike geast nimt alles wat er om him hinne bart skerp waar: syn fersoargers, mei-deminten en de kwea-aardige psychologen en psychiaters.

Finzenskip is in weromkommend tema yn Brouwers syn wurk. Sa skreau er earder Bezonken Rood, in autobiografyske oarlochsroman oer de jierren dy’t er as beuker yn jappekamp Tjideng trochbrocht.

Brouwers skreau yn totaal mear as sechtich boeken.