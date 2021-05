Italië wint Eurofyzje Sjongfestival 2021

Italië hat sneon yn Rotterdam it Eurofyzje Sjongfestival wûn. Rockband Måneskin krige mei it nûmer ‘Zitti e buoni’ 524 punten. Foarôf waard Italië al as grutte favoryt sjoen.

De oerwinning wie foaral te tankjen oan de stimmen fan it publyk. Nei’t de faksjuery’s harren punten útdield hiene, stie Italië noch fjirde. By de puntetelling ûntstie in twastriid tusken de Frânsktalige nûmers fan Switserlân en Frankryk. Gjon’s Tears kaam út foar Switserlân mei ‘Tout l’Univers’ en Barbari Pravi song foar Frankryk de sjanson ‘Voilà’. Uteinlik einige Frankryk op it twadde plak en waard Switserlân tredde.

Jeangu Macrooy, dy’t foar Nederlân útkaam mei ‘Birth of a new age’, einige mei alve punten fan de faksjuery op it 23e plak. It Feriene Keninkryk waard 26e en lêste. Dat lân krige fan sawol de faksjuery as it publyk nul punten.

Duncan Laurence, de Nederlânske winner fan 2019, soe ek optrede yn Ahoy. Mar omdat er posityf op koroana test wie, gie dat oer. In earder opnommen fideo fan syn nije nûmer ‘Stars’ waard dêrom fertoand.

De finale op NPO 1 waard sneon troch yn trochsneed hast 5,5 miljoen minsken besjoen.