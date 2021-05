IMF-subsydzje foar 22 projekten yn Noardwest Fryslân

Ut it Iepen Mienskipsfûns (IMF) 2021 jout de provinsje Fryslân yn de earste oanfraachperioade subsydzje oan 22 inisjativen. Mei-inoar soargje alle projekten foar in ynvestearring fan goed 760.000 euro yn leefberensprojekten. It projekt ‘Navigearje yn ’e nacht mei in stjerretafel’ is ien fan ’e inisjativen dy’t yn ’e beneaming kaam.

Navigearje yn ’e nacht

De Stifting Terp & Tsjerke is de inisjatyfnimmer fan it projekt ‘Navigearje yn ’e nacht mei in stjerretafel’. It proefprojekt is it earste projekt fan ‘De donkerte van het Waddengebied’. De stjerretafel is op in minyterp yn ’e Lauta Nachttún yn Wier set. It is in edukatyf middel om de ynteresse yn nachtnatuer en astronomy te ûntwikkeljen en te fersterkjen. It is in moaie tafoeging op bygelyks de besteande follemoannetochten en de nacht fan ’e nacht. Troch it draaien fan de ferstelbere stjerreskiif is de aktuele stjerreposysje foar besikers sichtber en binne himellichems (stjerrebylden) werom te kennen.

Iepen Mienskipsfûns

De twadde oanfraachperioade rint noch oant en mei 20 maaie 2021. It fûns is bedoeld om inisjativen fan ynwenners yn Fryslân fierder te helpen. Projekten dy’t bydrage oan de leefberens fan in wyk, doarp of eilân, kinne yn oanmerking komme foar de subsydzje. It giet om ideeën dy’t it wenfermidden libbener meitsje en dy’t bouwe oan de takomst fan Fryslân. Sjoch foar mear ynformaasje en ynspirearjende projekten op www.fryslan.frl/imf.