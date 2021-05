IKEA hâldt op mei ‘Joadestjer’ foar klanten sûnder mûlekapke

De IKEA-stikker

Meubelsaak IKEA yn Delft hâldt wer op mei de spesjale stikkers dy’t minsken sûnder mûlekapke op ‘e klean plakke moasten. Tefolle klanten tochten by de stikkers oan de Davidsstjer dy’t Joaden yn de besettingstiid drage moasten.

De stikkers hiene as doel om oare klanten derfan bewust te meitsjen dat de drager om medyske reden gjin mûlekapke op hie. Gauris waarden dy minsken nammentlik ûnfreonlik behannele of moasten se harren hieltyd ferantwurdzje.

It grutte giele mûlekapkelogo foel by guon klanten lykwols ferkeard en dy makken harren der op ‘e sosjale media tige drok oer. IKEA is der dan ek wer mei ophâlden. De winkel ret klanten sûnder mûlekapke oan om it kaartsje dat de Ryksoerheid foar dat doel makke hat út te draaien, it yn te foljen en mei te nimmen. It kaartsje is hjir te finen.