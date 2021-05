It hûs fan in koroanapasjint yn Waadhoeke is bekladde mei de tekst ‘covid=fake’. De bewenster wie sels net thús, mar lei yn it sikehûs. De plysje reagearret mei ôfgriis op Instagram: “It soe de dieders sierje om by de bewenners, op ôfstân, harren ekskuzes oan te bieden!”

