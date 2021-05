Goed 60.000 eks-koroanapasjinten yn behanneling by fysioterapeut

Oant no ta stean 60.000 oant 75.000 Nederlanners mei langer duorjende koroanaklachten ûnder behanneling fan in fysioterapeut. It tal is sûnt begjin dit jier mear as ferdûbele, berjochtet it AD. Neffens de krante docht dat bliken út in berekkening op basis fan gegevens út de Lanlike Databank Fysioterapy. Ein ferline jier krigen neffens rûzing 28.000 eks-koroanapasjinten help fan in fysioterapeut.

Beropsferiening KNGF is ferstuivere oer de sifers. In behanneling duorret yn trochsneed tachtich dagen, mar in behannelperioade fan inkelde hûnderten dagen is gjin útsûndering, seit it KNGF tsjin de krante. De klachten rinne útinoar fan problemen mei it sykheljen, wurgens en ferlies fan spiermassa oant psychyske problemen of in kombinaasje dêrfan.