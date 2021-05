Kollum

Ik wit net hoe’t it jim giet, mar der komme my hieltiten faker teksten yn it Ingelsk foarby. Dat fariearret fan teksten op winkelruten oant reklamekreten, sawol op telefyzje as yn kranten. Mar ek yn advertinsjes foar fakatueres yn alderhanne bedriuwstûken.

Okkerdeis waard ik opmerksum makke op it wurd sale op de gevel fan in kleanwinkel. Sale! En wat dat betsjutte. Doe haw ik útlein dat dat de namme fan de eigener is. Sale Terpstra. Flau fansels, mar de krekte fertaling haw ik ek meidield. Ut-/ferkeap. Okkerdeis stie der yn de krante in artikel oer de lanlike PKN-tsjerke. By in reorganisaasje binne se fan doel om in Young board yn te stellen. En letter nochris in Young synod. En yn in advertinsje mei seis fakatueren waarden der Regulatory Affairs frege en Mechanical engineers. Alles beflapt ûnder Health Care Professionals. Ik bedoel mar…

En sa kin ik noch wol tsientallen foarbylden oandrage dy’t ús Fryske taal en ek de Hollânske taal swier ûndergrave.

Sa, ik haw efkes myn galle spuid en no gean ik oer nei de deistiche states of affairs. O, sorry, nim my net kwea ôf. Gong fan saken bedoel ik. See you… o nee… oant sjen.

Sikke Neurich

Tenei hat Sikke Neurich ien kear yn de fjouwer wike in kollum op sneontejûn.