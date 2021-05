Fúzje FD en LC?

Ynstjoerd

Hjoed-de-dei hat Fryslân twa regionale deiblêden, de relatyf grutte Ljouwerter Krante (LC) en it lytsere Frysk Deiblêd (FD). Wylst it op finansjeel mêd reatyf goed giet mei de LC, giet it min mei it FD. Koartlyn waard bekend dat de NDC Mediagroep, útjouwer fan sawol LC as FD, besletten hat 100 fan de 580 banen te skrassen. Benammen it FD lijt dêrûnder: mar leaft 8 fan de 33 FTE’s by de redaksje sille ferfalle. It is twifeleftich oft it FD dêr noch wol libbensfetber mei bliuwt. Is Fryslân wol grut genôch foar twa deiblêden? Dêrom is it better as beide kranten fusearje ta ien sterke provinsjale krante.

It FD hat fansels in romrofte skiednis mei in sterke klantebining, mar dat is net genôch foar de takomst. It FD sil nea by steat wêze de nedige ynvestearringen te dwaan op digitaal mêd.

Wichtichste ferskil tusken FD en LC is it kristlike karakter fan it FD. Mar dat hoecht gjin argumint te wêzen om apart te bliuwen. Hieltyd mear iepenbiere en kristlike skoallen fusearje ek, benammen omdat dat de iennichste mooglikheid is dat in doarp syn skoalle hâldt. Dus wêrom net in fúzje fan de algemiene LC en it kristike FD ta ien krante mei dêryn in spesjaal katern wijd oan kristlike ûnderwerpen?

Jehannes Elzinga, Frjentsjer