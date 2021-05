Fundearring fan Romeinsk gebou ûntdutsen yn Nimwegen

Archeologen hawwe by de oere fan de Waal yn Nimwegen de fundearring fan in grut Romeinsk gebou bleatlein. De fynst waard dien op in plak dêr’t in wentoer boud wurdt.

De ûndersikers troffen earst ferskate gebrûksfoarwerpen oan, lykas lúks ierdewurd, dakpannen en tegels, berjochtet Omrop Gelderlân. Dêrûnder ferskynde de stiennen fundearring fan in gebou mei trije of fjouwer romten.

Neffens de gemeente makke it gebou diel út fan de Romeinske stêd Ulpia Noviomagus. Hokker funksje it gebou yn de Romeinske tiid krekt hie, moat noch fierder ûndersocht wurde. “Wy kinne tinke oan in iepenbier gebouw dat hjir deunby it Romeinske termekompleks en de yn de 20e iuw opgroeven Romeinske timpel stien hat”, seit de gemeente. “Mar ek wurkplakken of opslachromten oan ’e râne fan de stêd dêr’t de rivier lei, binne mooglikheden.”

In protte stiennen fan it Romeinske gebou binne yn de Midsiuwen opnij brûkt. De Romeinske gebouwen yn Nimwegen tsjinnen doe as in stoart stiengroeve foar it winnen fan boumateriaal, seit de gemeente. De fundearring fan de nije wentoer wurdt neffens de gemeente foar it grutste part boppe de archeologyske rêsten oanbrocht. “Allinnich dêr’t de nijbou de archeologyske rêsten fersteure sil, wurde opgravingen dien.”