FryslânDOK: De hillige Titus Brandsma

Yn it ljocht fan de ferwachte hillichferklearring fan Titus Brandsma stjoert FryslânDOK in filmportret út, dat Gryt van Duinen yn 2008 fan pater Titus makke. It is te sjen op 29 maaie by NPO2 en op 30 maaie by Omrop Fryslân.

Alles liket klear foar de hillichferklearring fan pater Titus Brandsma (1881-1942) fan Boalsert. It wûnder fan de genêzing fan in Amerikaanske pryster is offisjeel troch it Fatikaan taskreaun oan pater Titus. Sa’n wûnder is in wichtige lêste stap by in hillichferklearring. It Fatikaan kiest in geskikt momint, mar it sil nei alle gedachten net lang mear duorje. Yn de FryslânDOK dy’t Gryt van Duinen yn 2008 makke oer Titus Brandsma leare we mear oer de man en syn libben.

Tsjin it nazisme

Titus waard as Anno Sjoerd Brandsma berne op Oegekleaster by Boalsert yn 1881. Hy waard karmelyt, heechlearaar en publisist. As tige belutsen pryster sette er him yn foar de emansipaasje fan de katolike tsjerke. Brandsma kaam iepenlik yn ferset tsjin it nazisme. Begjin 1942 waard er oppakt troch de Dútsers en swier mishannele. In healjier letter kaam er om it libben yn konsintraasjekamp Dachau. Titus Brandsma waard yn 1985 troch paus Johannes Paulus II sillich ferklearre.

De man achter de myte

Yn de biografy Titus Brandsma, de man achter de mythe beskriuwt Ton Crijnen pater Titus net as in ‘hillige’, mar as in minske fan fleis en bloed. Programmamakker Gryt van Duinen gie mei Ton Crijnen nei it Karmelitekleaster yn Boxmeer, dêr’t Brandsma as novyt syn yntree die. Fierders yn de FryslânDOK petearen mei pastoar Jan Romkes van der Wal, doedestiids út Boalsert, en mei twa omkesizzers fan Titus: Greet en Titus Hettinga. De kameraploech gie ek nei it Titus Brandsma Memorial yn Nijmegen en nei de straffinzenis yn it Dútske Kleef, dêr’t Titus in skoft fêstsiet.

FryslânDOK: Titus Brandsma 1881-1942

Sneon 29 maaie, 15.30 oere, NPO2 (werhelling 30 maaie 13.10 oere)

Snein 30 maaie, 17.00 oere, Omrop Fryslân (werhelling alle oeren)