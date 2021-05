Fryslân jout de alve stêden in gesicht

Merk Fryslân hat fan ’e wike Stedsgesichten lansearre, in nije kampanje foar de alve fonteinen. Yn de kommende trije jier komme (potinsjele) besikers oan Fryslân en ynwenners fan Fryslân yn ’e kunde mei alve bysûndere Friezen dy’t elk in jier lang it gesicht fan harren eigen stêd wurde. It ûntdekken fan de alve fonteinten en oare hichtepunten yn de alve stêden steane dêr sintraal by. Dokkum is de earste yn de rige. Letter dit jier folgje Drylts en Frjentsjer. Yn 2022 en 2023 wurde de stedsgesichten fan de oare stêden bekend makke.

Stêden fol ferhalen

Stedsgesichten is in ferfolch op de 11fountains-kampanje ‘Untdek ús stêden’ dy’t ferline jier fan start gien is. By Stedsgesichten draait alles om de ferhalen fan de stêd, de fontein en de bysûndere hichtepunten yn de stêd. In stedsomropper, skriuwer en histoarikus en berneboargemaster binne foarbylden fan markante Friezen dy’t oan de nije kampanje meiwurkje. Dêrmei kriget eltse Fryske stêd in oar stedsgesicht mei in eigen en unyk ferhaal.

Berneboargemaster Marije Adema

Berneboargemaster fan Noardeast-Fryslân, Marije Adema, is it earste stedsgesicht yn ’e rige fan alve stedsgesichten dêr’t men mei yn ’e kunde komt. Marije nimt as stedsgesicht fan Dokkum sjoggers mei yn in fideo dêr’t se yn fertelt oer har hichtepunten fan de stêd. “Yn Dokkum binne in protte bysûndere dingen om te sjen en je kinne der in protte aktiviteiten dwaan”, lit se witte. It moaiste plak fynt se de IIsfontein: “Ik fyn de foarm sa moai en dat er sa kâld is fyn ik tige bysûnder.” De fideo fan Marije is te besjen op www.friesland.nl/stadsgezichten.

11fountains kuierrûtes

De stedsgesichten biede in ferdjipping op de yn 2020 realisearre 11 fountains-kuierrûtes. Mei dy rûtes komt men yn in middei yn ’e kunde mei de bysûndere trekpleisters fan eltse Fryske stêd. Begjin april 2021 folge dêr in oanfolling op mei 11fountains.2discover.nl. Fia dy applikaasje is mear ynformaasje te krijen oer de alve stêden mei byhearrende fonteinen en aardige hoarekasaken. Dêr is ek de fideo fan it earste stedsgesicht werom te finen. Troch it skannen fan de link op de ynformaasjebuorden by fonteinen wurdt men streekrjocht trochstjoerd nei de online omjouwing, beskikber yn it Nederlânsk, Ingels en Dútsk.

Oer Merk Fryslân

Ut in oerkoepeljende fyzje wei jout Merk Fryslân, yn opdracht fan de Provinsje Fryslân, ynfolling oan de marketing en promoasje foar Fryslân en de Waadeilannen. De aktiviteiten foar 11fountains binne sawol yn opdracht fan Provinsje Fryslân as de seis oanbelangjende Fryske gemeenten: gemeente Ljouwert, gemeente Harns, gemeente Waadhoeke, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Fryske Marren en gemeente Noardeast-Fryslân.

Besjoch it filmke fan Dokkum: