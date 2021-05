Fryslân hat akút karantêne- en isolaasjefasiliteit beskikber

Mocht it, ek yn de takomst, nedich wêze, dan is der yn Fryslân binnen 24 oere in karantêne- en isolaasjefasiliteit beskikber. Dêr kinne minsken mei (fertinking fan) koroana of in oare besmetlike sykte yn opfongen wurde. Op 3 maaie hawwe Feilichheidsregio Fryslân en Soarchgroep Alliade dêr ôfspraken oer makke.

Yn sa’n opfangplak is plak foar minsken dy’t thús net goed yn karantêne kinne. Dat kin benammen fan belang wêze foar bûtenlânske reizgers, studinten en bewenners fan in asylsikerssintrum, fertelt Margreet de Graaf, direkteur Publike Sûnens fan GGD Fryslân. “Troch harren op in aparte lokaasje op te fangen is fierdere fersprieding fan de sykte foar te kommen.” Het kan daarbij gaan om COVID-19, maar ook om andere infectieziekten. “Wy hawwe ûnderwilens in protte ekspertize en genôch romte mei foarsjenningen,” is Vincent Maas, foarsitter fan de Ried fan bestjoer fan Alliade, fan betinken.

De oangeande organisaasjes hawwe de ôfspraken oer in Frysk koroanasintrum nochris befêstige. It Koroanasintrum Fryslân op it Hearrenfean is al mear as in jier yn gebrûk. Sunt 24 maart 2020 binne dêr goed 500 âldere en kwetsbere koroanapasjinten opfongen. Doe’t der ferline jier yn sikehuzen, ferpleech- en fersoargingsynstellingen al gau te min plak wie frege it kabinet om binnen ien wykein yn Fryslân 400 bêden foar te regeljen. De ferpleech- en fersoargingstehuzen wie dêr doe sels ek al mei dwaande, en Fryske hotels stelden bêden beskikber. Der koe gebrûk makke wurde fan in leechsteande ôfdieling by wensoarchlokaasje Anna Schotanus op it Hearrenfean mei plak foar 130 bêden. Sa is it tsjintwurdige Koroanasintrum Fryslân ûntstien.