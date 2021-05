Troukosten Fryslân yn twa jier tiid mei 11,6% tanommen

De kosten foar in gemeentlike trouseremoanje op moandeis oant en mei tongersdeis binne yn Fryslân yn de ôfrûne twa jier mei 11,6% tanommen. In ‘freedseremoanje’ waard sels 15,3% djoerder. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan ThePerfectWedding.nl nei kosten fan it boaskjen yn 2021.

Sterkste stiging yn Dantumadiel

Benammen de gemeente Dantumadiel makket dat de trochsneed stiging fiks is. It taryf foar in trouwerij op in trochdewykse dei gie dêr yn twa jier mei 130,7% omheech: fan 175 euro yn 2019 nei 403,80 euro yn 2021. Yn Noardeast-Fryslân waard nei Dantumadiel de sterkste stiging notearre: + 34,6%.

Jawurd it djoerst yn Ljouwert

De djoerste seremoanje fan Fryslân is op sneons yn Ljouwert. In breidspear betellet dan 957,74 euro om inoar yn it gemeentehûs it jawurd te jaan. Op Skylge (904,56 euro op sneins) en yn Opsterlân (886 euro op sneons) binne de tariven ek heech. Breidspearen betelje it minst yn Waadhoeke, nammentlik 183 euro foar in trochdewykse seremoanje.

Twatredde Fryske gemeenten ûndúdlik oer wizigingskosten

Fanwege de koroanamaatregels kieze in protte breidspearen der geregeld foar om de trouwerij út te stellen. Dochs jouwe twa op de trije Fryske gemeentesiden gjin dúdlikheid oer de kosten dy’t sy foar it ferpleatsen fan de seremoanje rekkenje. By de seis gemeenten dy’t dêr wol ynformaasje oer jouwe, wurdt rekkene mei in taryf dat jildt mei it fêststellen fan de troudatum. Eltse gemeente bepaalt sels de hichte fan de wizigingskosten en dêrtroch rinne dy bot útinoar: fan 15,55 euro yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel oant 47,20 euro yn Weststellingwerf.