Fruchtbere gearwurking Kânsfûns en Provinsje

De gearwurking fan Stifting Kânsfûns en de provinsje Fryslân om de sosjale leefberens te fergrutsjen blykt ‘poerbêst’ te wurkjen. Sûnt it úteinsetten fan de gearwurking op 1 maaie ferline jier waarden al acht projekten mei goed 200.000 euro stipe. De helte dêrfan kaam fan de provinsje, dy’t dat yn it kommende jier ek wer frijmakket.

It jild dat de provinsje ynset is ôfkomstich út de regeling ‘Fûns Lok op ien’, dêr’t projekten mei stipe wurde foar minsken foar wa’t aktyf meidwaan yn de maatskippij net altyd fanselssprekkend is. It giet dan om projekten dy’t iensumens en diskriminaasje tsjingeane en/of de posysje ferbetterje fan minsken dy’t soarch nedich hawwe. It Kânsfûns beoardielet de projektfoarstellen en jout yn de measte gefallen ekstra finansiering. Seis fan de acht projekten krigen oanfoljende finansiering. Deputearre Douwe Hoogland: “In feilige sosjale omjouwing en sosjale kontakten drage by oan it loksgefoel en in brede wolfeart yn Fryslân. It is hertferwaarmjend om te sjen dat der in protte minsken en organisaasjes binne dy’t harren dêrfoar ynsette.”

Fan wask- oant maatsjesprojekten

Ien fan de projekten dy’t holpen waarden is it projekt ‘de Wringer’, dat yn Frjentsjer opset waard foar minsken dy’t sels de wask net mear dwaan kinne en op dat mêd ekstra soarch nedich hawwe. De frijwilligers waskje ek de klean foar in twaddehâns kleanwinkel foar minima.

In oar projekt dat holpen waard wie ’Sosjaal Túnkje’ fan stichting Presint Noordwest-Fryslân. Dat frijwilligersprojekt rjochtet him op minsken dy’t gjin sosjaal netwurk hawwe en sels harren tún net mear ûnderhâlde kinne.

Foar minsken mei in ferstanlike beheining waard in maatsjesprojekt opset en stipe. Dat projekt heft it sosjale isolemint fan jonge statushâlders op troch harren te keppeljen oan in studint as maatsje om mei op te lûken.

Yn alle gefallen giet it om projekten dy’t de sosjale leefberens fersterkje en sa bydrage oan de brede wolfeart yn de provinsje.

Digitale start

Om’t de ynformaasjegearkomste by de lansearring fan it ‘Fûns Lok op ien’ fanwege de koroanapandemy net trochgean koe, binne santich Fryske maatskiplike organisaasjes – dy’t aktyf binne yn it sosjaal domein – yn in digitale gearkomste oansprutsen. Dat late yn de earste tolve moanne ta de acht finansiere projekten. Mei-inoar waarden troch de gearwurking alve projekten finansiere.