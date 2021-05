Fotograaf Micha Serraf wint 2021 Ritzau Prize

De yn Zimbabwe berne Súd-Afrikaanske fotograaf Micha Serraf (1994), fertsjintwurdige troch galery Nuweland yn Eastersee-Buorren, wint de 2021 Ritzau Art Prize. Yn syn wurk ûndersiket Serraf de konstruksje en dekonstruksje fan identiteit, ferbûnens, swartheid en manlikheid.

Fanwege de beheiningen dy’t troch de koroanagoarre ynsteld binne, waard de priisoankundiging op moandei 17 maaie online dien op 1-54.com en @154artfair. De Ritzau Art Prize is sûnt ferline jier ûnderdiel fan 1-54 Contemporary African Art Fair New York.

De Ritzau Art Prize biedt wrâldwide sichtberens, profesjonele ûntwikkeling en karriêrebefoarderjende residinsjes yn New York City oan ûnthjittende byldzjend keunstners fan it Afrikaanske kontinint. Start yn 2020 en jierliks fuortset foar trije jier, waard de priis inisjearre troch ISCP (International Studio & Curatorial Programme) yn gearwurking mei 1-54 Contemporary African Art Fair en wurdt finansiere troch Tauck Ritzau Innovative Philanthropy (TRIP).

“Micha’s yntime mar trochkringende foto’s binne makke mei grutte gefoelichheid en djipte en gean prachtich yn op kwestjes fan derby te hearren”, seit Colleen Ritzau Leth, direkteur by Tauck Ritzau Innovative Philanthropy. “Wy binne bliid dat Micha nei New York City reizgje sil om nij wurk te meitsjen dat syn belangstelleing yn hûs en identiteit ûndersiket.”

De keunstner waard kompetityf selektearre troch de 2021 sjuery fan foareansteande hjoeddeiske Afrikaanske keunstkenners: Natasha Becker, konservator Afrikaanske keunst by de Young Museum, San Francisco; Omar Kholeif, skriuwer en direkteur kolleksjes en senior kurator by Sharjah Art Foundation; en Nontobeko Ntombela, kurator en haad fan de ôfdieling keunstskiednis oan de Wits School of Arts, Johannesburg.

Oer Micha Serraf

Micha Serraf is hikke en tein yn Zimbabwe en flechte nei Súd-Afrika, dêr’t er no fêstige is. Yn de mobiliteit dy’t in bepalende faktor yn syn libben west hat, hat Serraf notysje nommen fan it hâlden en dragen fan himsels en oare bûtenlanners yn harren navigaasje troch de post-apartheid yn Súd-Afrika. Serraf brûkt in floeiende presintaasje fan it sels om tagong te krijen ta akseptaasje en kamûflaazje. Serraf’s ûnderfining en oberservaasje fan floeiende geslachtnoarmen, bepalingen en ideologyen biedt in tagongspunt om tradisjonele noasjes fan geslacht, hûs en ferbûnens te ûntmanteljen.

Micha Serraf hat wurk útstald by Paris Photo, Frankryk; Unseen Amsterdam, Nederlân; en C/O Berlyn, Dútslân, en oare lokaasjes. Hy hat ferskate ynternasjonale prizen yn ûntfangst nommen, wêrûnder Pride Photo Award foar bêste inkelde ôfbylding en Foam Magazine Top 20 Emerging Artists yn 2020. Opmerklike gearwurkingen binne ûnder mear de South African Department of Education in the South African Orientation, Vogue Ghana, Frederik Willem de Klerk en VSCO. Serraf wurdt fertsjintwurdige troch Nuweland Gallery yn Eastersee.

Serraf’s wurk wurdt no útstald op 1-54 New York online troch galery Nuweland. Serraf sil ek dielnimme oan de groepsútstalling Between Strangers by galery Nuweland. De iepening sil wêze op 24 july 2021.

Oer Nuweland

Nuweland is yn 2017 oprjochte troch Anke en Wiebren Bergsma. De galery is spesjalisearre yn keunst en ûntwerp út Súdlik Afrika en syn diaspora. Nuweland fertsjintwurdiget in seleksje fan lokale en ynternasjonale artysten. Mei in sterke fokus op talintearre opkommende en fêstige keunstners mei in Afrikaanske eftergrûn. Nuweland soarget foar in platfoarm dat keunstners de frijheid biedt om belangrike útstallingen te meitsjen. Neist solo- en groepsútstallingen hat Nuweland ek in mearsidige kolleksje keunstwurken besteande út skilderijen, keramyk en fotografy.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.nuweland.nl en www.artsy.net/1-54-new-york-2021.