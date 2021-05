Fier de Pinkster mei de pinksterdinerdoaze fan De Lawei

Mei it pinksterwykein kin der wer geniete wurde fan in hearlike trijegonge-dinerdoaze fan De Lawei en teaterkafee Hopper. Foar € 22,50 de doaze stiet der bôle fan de Fryske bakkerij Baarsma, in fluwielsêft asperzjesop, in op ’e hûd bakte kabeljau (of bakte spitskoal foar de fegetariërs) en in lekkere krommeltaart op ’e tafel. Der is ek in bernedoaze te krijen foar € 10,50 mei ûnder oare Italiaaansk tomatesop en in Hopper Kidsburger. Om it miel folslein te meitsjen binne der ek ferskate (non-)alkohoalyske dranken by te bestellen.

Foar eltse ferkochte pinksterdinerdoaze jout De Lawei yn ’e mande mei de gemeente Smellingerlân ek sa’n doaze oan in mantelsoarger. “Hoewol’t it miskien normaal liket om der foar in neiste of dierbere te wêzen, as dy help en stipe nedich hat, is dat net altyd fanselssprekkend. De ynset fan mantelsoargers is fan ûnskatbere wearde. Ferskate kearen yn it jier lit de gemeente ek blike dat dy ynset wurdearre wurdt. Der wurde bygelyks útstapkes organisearre kadobonnen omparte. Benammen yn dizze koroanatiid is de help en stipe fan it mantelsoarchnetwurk yngewikked en easket dat in noch gruttere tol fan de mantelsoargers. De gemeente is dan ek hiel bliid ferrast mei it inisjatyf om harren de pinksterdinerdoaze te jaan. It is in prachtich blyk fan wurdearring foar harren grutte ynset”, seit wethâlder Bert Westerink.

Hoe de doaze bestelle?

De pinksterdinerdoaze is online te bestellen op www.lawei.nl of telefoanysk ûnder iepeningstiden fan de kassa. De doaze kostet € 22,50 de persoan en befettet alle produkten en yngrediïnten om in hearlik trijegongediner op te tsjinjen. De doaze is sawol foar ien persoan as foar twa persoanen te bestellen. It bestellen kin oant 19 maaie 24.00 oere. De doaze kin op sneon 22 maaie tusken 13.00 – 17.00 oere ophelle wurde by it loading dock fan De Lawei. Foar de minsken dy’t leaver thúsbliuwe, wurdt ek oan hûs besoarge yn in straal fan maksimaal 25 km om Drachten hinne. De besoarchkosten binne it adres €5,-.

Mear ynformaasje stiet op www.lawei.nl/pinksterdinerbox.