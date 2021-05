Feie Fonyk: It bern op ’e troan

‘Maria en bern’ wie in favoryt tema fan midsiuwske skilders. Wy kenne net iens alle nammen fan dy betûfte en heechbejeftige minsken. Underwilens binne God en Maria fan de troan stjitten. Dêr sit no, yn ús ‘ik-tiidrek’, it bern en heech as nea earder. Yn in bydrage yn de Volkskrant fan 20 maaie, “Hoogbegaafdheid is niet in handicap”, skriuwt Astrid Ottenheym oer in rjochtsaak dy’t nije wike oanspand wurdt troch Fleur Terpstra.

It leit yn de bedoeling fan dy ûnderwiisjuriste om it safier te krijen dat men heechbejeftige learlingen beskôget as bern mei in handicap, want dan soene skoallen twongen wurde om mear foar sokke bern te dwaan. Sels is Ottenheym fan betinken dat it skoalsysteem noch mear oanpast wurde moat oan de learling.

Yn ’e rin fan ’e jierren haw ik it oantal kwalen yn it ûnderwiis alarmearjend tanimmen sjoen. Al dy kwalen liede ta net-winsklike aktiviteiten, fan de medikalisearring fan (probleem?)gedrach mei Ritalin foar in ADHD’er, oant in sirkus fan minsken dy’t har bemuoie mei it ûnderwiis. En no wurdt it in fertsjinnersmodel foar advokaten.

It is fopar in part in gefolch fan it ûnderwiiskundich wanskepsel ‘Passend Onderwijs’. Neffens de burokraten dy’t it betochten, soe it ûnderwiis passend wêze moatte foar elke learling. Der binne Sineeske akrobaten dy’t fan dy draaiende buordsjes yn ’e loft hâlde. Dat oantal buordsjes is beheind. Sa is der ek in maksimum oan it tal learlingen dêr’t men omtinken oan jaan kin. Alle besykjen om it ûnderwiis passend te meitsjen foar alle bern is ta mislearjen feroardiele. Boppedat is de fraach oft it sa sintraal stellen fan de learling wol winsklik en needsaaklik is. Miskien sit it bern wol te heech op ’e troan.

Bêste Arie Slob, ferlos it ûnderwiis fan âlden dy’t om it ûnmooglike freegje. Jou harren mear mooglikheden foar thúsûnderwiis. Dan kinne se harren gong gean. Graach sels betelje litte.