Erasmus MC ûndersiket tromboaze troch faksins

De slimme bywurking dy’t de faksins fan AstraZeneca en Janssen soms feroarsaakje, wurdt noch hieltyd net begrepen. It is ûnderwilens dúdlik dat de seldsume kombinaasje fan in tromboaze yn de harsens, dy’t lykop giet mei in tekoart oan bloedplaatsjes, feroarsake wurdt troch in auto-ymmúnreaksje. Mar wêr’t dat krekt troch komt, is noch net bekend.

Der binne in protte oarsaken tinkber dy’t ûndersocht wurde moatte. It probleem is tige kompleks. Earder warskôgen saakkundigen al foar in ‘hyperfokus’ op de mooglike bywurkingen fan faksins. Neffens harren is it wichtich dat der nei de grutte fan it risiko fan de mooglike bywurkingen sjoen wurdt: men moat sjen nei de foardielen en de neidielen fan in in faksin en dy tsjinoar ôfwage. Yn dit gefal is is risiko tige lyts, sizze de eksperts.