Ekstra stipe út pakket No en Moarn

De provinsje stelt, krekt as ferline jier, jild beskikber foar lytse maatskiplike iensumens- en leefberensinisjativen. It jild is ornearre om de leefberens yn in wyk, doarp of stêd ûnder de koroanakrisis te ferbetterjen. Op tiisdei 25 maaie wurdt de regeling iepensteld. It is te rêden om in bedrach fan mei-inoar 150.000 euro. Foarbylden fan lytse inisjativen binne it útdielen fan tulpen oan ynwenners of it muzyk meitsjen yn ’e tún fan fersoargingshuzen.

Dizze regeling is ferline jier foar it earst oanbean. Yn in pear dagen wie it budzjet op. Deputearre Klaas Fokkinga: “Ik bin bliid dat we de regeling nochris iepenstelle kinne. Ferline jier fleure Fryslân der bytiden letterlik fan op: fan haakwurken oant blombollen en fan optredens by fersoargingstehuzen oant aksjes by basisskoallen. In lytse positive ympuls mei in grutte impact foar de leefberens yn ús provinsje.” Diskear is mear jild, ôfkomstich út it twadde Werstelpakket (Lok op 1: No en Moarn), beskikber. It is in leechdrompelige hûndertpersint projektfinansiering, dy’t troch elkenien oanfrege wurde kin.

Wurkwize

Mei it offisjele oanfraachformulier (Subsidies & Regelingen – Subsidies – Provincie Fryslan) kin it subsydzjebedrach oanfrege wurde. Krékt foar it iepenstellen fan ’e regeling wurdt it publisearre.

As it inisjatyf foldocht oan ’e betingsten fan ’e regeling, wurdt it bedrach yn twa wiken nei it yntsjinjen nei de inisjatyfnimmer oermakke. De regeling rint troch oant it budzjet op is. Sjoch foar ynspirearjende projekten op www.fryslan.frl/projecteninbeeld.

Aktiviteiten dy’t fóár 25 maaie 2021 útfierd wurde, komme net yn ’e beneaming foar dizze subsydzje.