Dútske fersetsstriidster libbet fierder op Instagram

“Hjoed is it 4 maaie 1942, en myn trein giet hast fuort. Fan ’e middei bin ik al yn München. Einliks fuort út Ulm, dêr’t ik it hast net mear úthâlde kin. Ik sjoch út nei alles wat komme sil.” Sa begjint Sophie Scholl har earste ferhaal op Instagram. Selsbewust en libbenslustich sjocht se yn ’e kamera. Men sjocht wat se allegear yn har koffer docht om mei te nimmen. Klean fansels, krekt as boeken foar har broer en in foto fan har freon.

It akkount @ichbinsophiescholl is in projekt fan de Dútske publike omrop nei oanlieding fan de hûndertste bertedei fan Scholl op 9 maaie. Hja is bekend fan it ferset tsjin de nazi’s yn Dútslân. Mei har broer Hans wie se aktyf yn de fersetsgroep ‘Die weisse Rose’. By it fersprieden fan struibrieven yn de universiteit fan München waard Scholl begjin 1943 betrape. In pear dagen letter waard se eksekutearre, hja stoar ûnder de falbile. Op dat momint wie se pas 21 jier âld.

Oer Scholl binne ferskate boeken, films en dokumintêres ferskynd. Om har libbensferhaal noch altyd te fertellen, yn it bysûnder oan jongerein, is se no alle dagen mei ferhalen en berjochten op Instagram te folgjen. ‘Sophie Scholl’ hat op Instagram ûnderwilens mear as 700.000 folgers. Op 18 febrewaris ferskynt it lêste berjocht. Dat is de dei dat se yn 1943 oppakt waard.