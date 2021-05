Dútsk skip ferrinnewearret wichtige brêge yn Grins

De Gerrit Krolbrêge yn Grins yn bettere tiden (foto: Streetview)

In Dútsk frachtskip is sneon tsjin de Gerrit Krolbrêge yn Grins oan raamd. De brêge is slim skansearre rekke en autoferkear is net mooglik. De wat hegere njonkenlizzende fytsersbrêgen binne nei ferwachting net skansearre, mar foar de wissichheid meie dy ek net brûkt wurde.

It skip út Mannheim fear sneontemoarn op it Van Starkenborghkanaal tsjin ‘e brêge op. De brêge waard in pear meter nei foarren ta drukt. De kaaimuorre is ek slim skansearre. In pear fytsers gongen oer de fytsersbrêgen hinne doe’t it barde.

De skipper is yn it ferhoar nommen. Hy wie net dronken.

Snein hat Rykswettersteat dwaande west mei it ynspektearjen fan de brêgen en it oanbringen fan in ponton. Dat duorre langer as ferwachte waard. De ferwachting is dat de fytsersbrêgen moandei wer iepen geane. Der leit wilens in rige skippen op it kanaal te wachtsjen.

De brêge leit op in wichtige farrûte tusken Fryslân en Dútslân. Op ‘e rûte binne de lêste jierren ferskate brêgen sneuvele nei oanfarringen, wêrûnder de brêge by Dorkwert en dy by de Grinzer wyk Paddepoel.