‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld

Mei it publisearjen fan de ferhalen fan Himelfeart en Pinkster is it projekt ‘Dit is de dei’ fan Foekje-Fleur Fink ôfrûne. Yn 42 ferhalen hat de skriuwster it bibelboek Lukas op in bysûndere wize neiferteld. Se folget Sara en Simon, twa Joadske bern út it begjin fan ús jiertelling, dy’t mei harren grutte broer Daniël, heit en mem, pake en beppe en oare famylje geregeld wat te witten komme oer Jezus, dy’t doe yn Palestina libbe en omreizge. Alderhande minsken dy’t Him sjoen en heard hawwe fertelle dêroer. Sa krije Sara en Simon de ferhalen út de earste hân en belibje dy op harren eigen wize.

Frou Fink hat learares en dominy west; se wit wêr’t se it oer hat en it giet har goed ôf om dat oan oaren yn fersteanbere taal oer te bringen.

De rige ferhalen is te finen op www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php.