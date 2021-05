Ferhaal fan Inne Bilker

Gerbrich smyt foar de safolste kear de swiere tûke in ein de singel yn. Sara, har moaie, slanke, brúnwite Drintske patryshûn, stoot der as in hazze achteroan. Net wurch te krijen, tinkt se by harsels. As de hûn efkes letter wer foar har stiet, de tûke dwers yn ’e bek en mei it kopke ûndogensk skeef nei har opstutsen, makket se fluch de riem oan ’e halsbân fêst. “Meikomme, wyfke, it hat sa wer moai genôch west, ik haw hjoed mear te dwaan as allinne wat mei dy om te healwyzjen.” De hûn begrypt daliks wat Gerbrich bedoelt en, al snuffeljend yn ’e berm, skuort se har yn de rjochting fan de pleats. Douwe, har man, rydt krekt mei de trekker en keunstdongstruier de reed del, dy’t achter de pleats de greiden ynslingeret.

Sara skuort út alle macht om in keppel guozzen yn disoarder te jeien. Op dat stuit heart Gerbrich yn ’e hûs de telefoan oergean. Se sjocht op it horloazje: fiif minuten oer njoggenen, de skoalle is al yn, sa stelt se tefreden fêst. Fluch bynt se de hûn gau efkes oan de lûkheak fan har Opel Corsa fêst, en rint in stap hurder om noch op tiid by de trochrinkeljende telefoan te kommen. De kiel knypt har fuortendaliks ticht as se de stim fan Havenga, de direkteur fan de skoalle, dêr’t Sjoerd, harrren soan fan tsien hinne giet, heart. Se stiet nei azem te happen. As Gerbrich, troch it fûle bûnzjen fan har hert, mar amper meikriget wat Havenga har meidielt, begrypt se wol safolle dat it oer Sjoerd giet, dy’t al yn in ambulânse ûnderweis is nei it sikehûs. Se fangt noch krekt op dat Havenga har graach sa gau mooglik op skoalle hawwe wol.

Alhiel fan ’t sintrum stoot Gerbrich, ûnderwilens de autokaaien fan it oanrjocht reagjend, wer nei bûten ta. Se draaft nei de achterein fan de pleats om te sjen oft se Douwe beroppe kin. Hoe soe it ek oars, alhiel achter op de grutte seize, dy berik ik net, is har wanhopiche konklúzje.

Dan is se samar beret. Se fljucht werom om ’e skuorre hinne en op in draaf berikt se de auto. Yn sân hasten lit se har achter it stjoer ploffe, start de Corsa en spat mei in rotgong fan it hiem ôf, de homeie út richting it doarp. Bylden fan Sjoerd, sniewyt lizzend op ’e wei, ûnder it bloed op in brankaar, op in operaasjetafel ûnder fel opljochtsjende lampen, flitse har oanienwei troch de holle.

Yn sa’n tastân is it ek gjin wûnder dat se gjin each hat foar Geart Boelens, de man dy’t de lêsmappen rûnbringt, en dy’t mei beide earms yn ’e hichte stutsen, op it trottoir stiet te dûnsjen. En as se mei dyselde rotgong de Halbertsmastrjitte ynstoot, sjocht se yn alle konsternaasje Ilse Postma ek oer de holle, dy’t op dat stuit krekt de griene kontener by de wei set. En dat dy yn in flaach fan ûntheistering beide hannen foar it gesicht slacht, ûntkomt har hielendal.

It is noch in wûnder dat se de auto net dwers troch it tagongstek it skoalplein opjaget. Se stuiteret wrimpen mei de auto it trottoir op, lit yn ’e alteraasje de kaai yn it kontaktslot sitte en draaft de skoalle yn.

Yn ’e hal stiet Havenga har al op te wachtsjen. Dy ferstiet lokkich de keunst om memmen yn panyk taktysk oan te pakken en fakkundich del te bêdzjen, en dan rêstich út te lizzen wat der krekt te rêden is. Lokkich blykt út syn útiensetting dat it allegear wol wat tafalt. Sjoerd is regelrjocht út de Fabryksstege wei de dyk oerstood. Hy is doe ûnder in tafallich passearjende auto skood, mar dy hie lokkich hast gjin feart. Nei alle gedachten is syn rjochterskonk stikken, mar dêr is Havenga net wis fan.

Gerbrich, hast op ’e râne fan flaufallen, mar dochs ek wer gerêststeld, lit har op ’e bank falle en as Havenga har freget ioft se kofje hawwe wol, seit se gjin nee. Se giet by harsels al te riede hoe’t ien en oar no fierder regele wurde moat. Dan giet de doar fan it kantoarke stadichoan iepen. Geart Boelens stiet yn ’e doar, mei yn ’e hannen de skansearre resten fan in hûneriem. Ilse Postma stiet heal ferskûle achter him. Geart wol wat sizze, mar der komt him gjin lûd oer de lippen. Gerbrich jout in yslike gjalp: “Sara!” No kin Gerbrich it net mear hâlde. Wylst bylden fan ambulânsen fol mei bluodrige hûnen en Sjoerd, mei in riem om ’e nekke fêstbûn oan de lûkheak fan de lêsmapauto, har troch de holle beginne te tûmeljen, glydt se fan ’e bank ôf op ’e grûn. In lyts oerke letter, rydt foar de twadde kear in ambulânse de Halbertsmastrjitte yn, no op wei nei Sjoerd syn mem.

Douwe hat Sara, dy’t heakjen bleaun wie achter in hege ferkearsdrompel yn ’e buorren, op ’e jûn achter it weinhok begroeven. In minskelibben stiet faai. In hûnelibben net minder.