Boskwachters komme op foar ynsekten

Gjin gemean yn maaie

De boskwachters yn Fryslân hâlde rekken mei blommen en ynsekten. Yn it ramt fan de aksje ‘Maaie Net meane’ en de Dei fan it Bioferskaat op 22 maaie meane se yn maaie it grien om de behearkantoaren hinne net. Blommen dy’t oars koart holden wurde, bliuwe no stean. Dat is goed foar ynsekten. De boskwachters fan Steatsboskbehear litte dêrmei sjen dat op lytse skaal ek wat goeds foar de natuer dien wurde kin.

De aksje dy’t yn it Hollânsk Maai Mei Niet neamd wurdt is út Grut-Brittannië wei oerwaaid, dêr’t de aksje NoMowMay opset is troch Plantlife. Doel is om sjen te litten dat minsken troch in pear kante meter fan de tún minder te meanen, in protte foar de natuer dwaan kinne. Sa krije hynsteblommen, klaver, bûterblommen en koweblomkes de kâns om te bloeien. Dy planten binne in belangrike nektarboarne foar wylde bijen, hommels, flinters en soksoarte ynsekten. De nektarproduksje wurdt al gau tsien kear sa heech as dy planten stean bliuwe. It komt derop del dat wat minder der meand wurdt, wat mear bijen en flinters op de tún ôfkomme.

It grien om de behearkantoaren stiet der nei twa wike fan net meanen in stik kleuriger by en de boskwachters binne entûsjast. Se hoege der sels minder foar te dwaan as oars. Harren advys is: lit de meanmasine yn maaie stean en begjin yn juny wer te meanen of lit oars in stik fan de tún gewurde en sjoch watfoar prachtige blommen en planten dêr in kâns troch krije.

Dei fan it Bioferskaat

Op 22 maaie is it de ynternasjonale dei fan it bioferskaat, in inisjatyf fan de Feriene Naasjes. Dy organisaasje wol dêrmei berikke dat minsken har bewust wurde fan it belang fan bioferskaat.