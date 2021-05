Assen earet bluesleginde Harry Muskee mei teaterfoarstelling

Der komt in teaterfoarstelling oer it libben fan Harry Muskee, de sjonger en frontman fan Cuby en the Blizzards. De iepenloftfoarstelling Muskee – So Many Roads wurdt yn septimber sa’n fyftjin kear opfierd yn Assen, it berteplak fan Muskee.

Erwin Nyhoff spilet de rol fan Harry Muskee. Nyhoff is by it grutte publyk foaral bekend trochdat er meidie oan The Voice of Holland. Aktearûnderfining hat Nyhoff net. Hy hat oant no ta allinnich yn in fideoklip spile.

Harry Muskee waard yn 1941 berne yn Assen en sette him mids sechtiger jierren yn Grolloo nei wenjen. De wrâldferneamde elpees Desolation en Groeten uit Grolloo ûntstiene dêr yn Harry’s pleats. Muskee ferstoar op 26 septimber 2011 yn Rolde yn ’e âldens fan santich jier oan de gefolgen fan kanker.

De foarstelling Muskee – So Many Roads is skreaun en wurdt regissearre troch Dick van den Heuvel, dy’t ek biografyske teaterstikken oer Ramses Shaffy, Annie M.G. Schmidt en Robert Long regissearre.