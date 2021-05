De feriening Ambachtlik Fryslân waard yn 1985 oprjochte mei as doel om it ambachtlik wurkjen te stypjen (https://www.ambachtelijkfriesland.nl). Sa’n fjirtich entûsjaste leden praktisearje ûnderskate ambachten en litte harren wurk (yn normale tiden) geregeldwei op bygelyks merken of yn eigen atelier sjen.

Fia dy organisaasje kaam ik yn kontakt mei Jaap Aalders, dy’t al fan 1963 as hobby bonken bewurket. Ynspiraasje foar him wie doedestiids it boek Beensnijwerk (1961) fan Bertus Hylkema (1927-2004), slachterssoan út Lúnbert, dy’t syn atelier yn Amersfoart hie.

By dizze keunst giet it om it bewurkjen fan alderhande soarten fan materiaal lykas ivoar, bien, bistehoarnen. Iuwen lyn waarden dêr al byldjes en sier- en gebrûksfoarwerpen fan makke en ek spultjes. De ynwenners fan Grienlân brûke bygelyks bonken fan de walfisk en de Lappen de hoarnen fan rindieren. Yn Afrika wurdt lykwols benammen ivoar bewurke. Yn Azië bestiet in grutte yndustry yn it bewurkjen fan bonken foar kommersjele doelen. Yn dy omktiten is it net altyd wetlik tastien. Yn Nederlân binne in soad beheiningen foar it bewurkjen fan restôffal lykas ivoar. Dat is ferbean as it fan nei 1947 komt.

Aalders bewurket benammen bonken fan kij ôfkomstich fan in slachter yn Hollân en materiaal út de Noardsee wei. Hy hat bygelyks yn Teksel in goede kunde dy’t ûnderskate materialen hat. Dat fariearret fan bonken fan de potfisk oant mammoettoksen dy’t dêr op de boaiem fan de Noardsee lizze. It bien wurdt útsean en as it moarch derút is, bewurke mei in seage, file en mes om it dêrnei troch slypjen of skuorjen glêd en glânzgjend te meitsen.

Foarhinne stie Aalders op ferskillende merken yn en bûten de provinsje. Op sa’n dei bewurke er dêr syn materiaal, allinnich, mar ek wol mei bern dy’t der in soad niget oan hiene.

Der binne net sa’n protte bonkesnijers yn Nederlân, mar Aalders hat in goed kontakt mei in kollega yn Koarnjum, Eric van der Schoot.

Bysûnder fan syn kolleksje binne net allinnich de keunstfoarwerpen en sieraden mar ek spultjes lykas barricade en in skaakboerd.

Koartsein, in bysûndere wrâld fan keunst.

Matthijs Verkuijl