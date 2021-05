Ajouad en de Top 600 – it ferfolch

Programmamakker Ajouad El Miloudi makket in nije fiifdielige online searje foar NPO3.nl oer de Top 600. It is in ferfolch op it telefyzjetwalûk Ajouad en de Top 600, dat ferline jier op NPO 3 útstjoerd waard en foar in protte publisiteit soarge. De fragminten út it twalûk hiene online in grutte oanhing en in ferfolch op YouTube lei foar de makkers dan ek foar de hân. Ajouad en de Top 600 – Het vervolg is fan 21 maaie ôf alle freeds fan 15.00 oere ôf te sjen op NPO3.nl.

De Top 6000 is in list yn Amsterdam fan jonge mearplegers fan saneamde hege ympekt-misdieden: strjitrôven, geweldsdelikten en ek drugshannel. Ferlykbere listen bestean der ek bûten Amsterdam. Yn de online searje nimt Ajouad El Miloudi de sjogger opnij mei yn de hurde wrâld dêr’t dizze jongelju tsjin wil en tank yn telâne komme. Ajouad sjocht mei âlde bekenden út it twalûk werom en komt ek mei nije jongelju yn ’e kunde. Hy giet fierder yn op de bêste oanpak om jongerein wer op it rjochte paad te krijen. En der is nijs oer Steven, hoewol gjin aardich nijs. De kleurrike wykagint, bekend om syn net-konvinsjonele oanpak, blykt op non-aktyf steld te wêzen.

Utstjoering: fan freed 21 maaie ôf op NPO3.nl.