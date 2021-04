Ynternasjonale krityk op Spaansk taalbelied

Galisië (read) yn Spanje

It kin der net op troch dat der yn Galisyske rjochtbanken gjin Galisysk praat wurde mei of dat skoallen mar sa’n bytsje omtinken foar de streektaal hawwe. Dat skriuwt in groep ûndersikers yn opdracht fan de Ried fan Europa yn in ferslach oer it Spaanske taalbelied.

Spanje hat it Europeesk hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden ûnderskreaun, mar docht neffens de Europeeske saakkundigen te min foar it Galisysk. Der is te min goed lesmateriaal foar it Galisysk en it Galisysk wurdt te min as fiertaal op skoallen brûkt, sa skriuwe hja.