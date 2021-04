Ynstallaasje Steatelid Samuel van Swol

Samuel van Swol is ynstallearre as Steatelid yn de Steategearkomste fan 31 maart. De kommissaris fan de Kening Arno Brok naam de eed ôf en lokwinske him mei in moai bosk blommen.

Van Swol, 36 jier, wennet yn Ljouwert. Hy is de opfolger fan Johann Stellema (FVD). Stellema joech by de digitale Steategearkomste fan 17 febrewaris oan dat er ophâlde woe. Twa jier lyn krige Van Swol ek al de kâns om Steatelid te wurden, mar koe dat net kombinearje mei syn stúdzje en wurk.

Van Swol is ynstallearre as Steatelid foar Forum voor Democratie, mar giet troch as ûnôfhinklik Steatelid Van Swol.