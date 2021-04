Wykoersjoch koroanasifers Fryslân fan 9 oant en mei 15 april 2021

It tal nije koroanabesmettingen sakke yn Fryslân de ôfrûne wike mei 5 persint, fan 1529 nei 1460. Ferline wike wie dat 7 persint. Yn de oare provinsjes, útsein yn Drinte, giene de sifers krekt omheech.

Der waard in rekôrtal ynwenners fan Fryslân yninte: 17.374, hast it dûbele fan in wike earder.

De besmettingssifers sakken yn sawat alle âldensgroepen, mar by de jongfolwoeksenen (18 oant 30 jier) giene se nochal omheech en ûnder fyftigers en santichplussers ek, mar dêr net sa bot. Yn ferpleech- en fersoargingshuzen rûnen se ek wer op. Dêr kaam it foaral troch in útbraak yn in ynstelling foar minsken mei deminsje.

It oantal ynfeksjes yn de sikehuzen sakke. Der hoechden minder minsken opnommen te wurden: 10 neffens de 17 fan in wike earder. Yn it ûnderwiis sakke it tal nije positive testen mei sawat in fyfde: yn basisskoallen fan 180 nei 141, yn it fuortset ûnderwiis fan 142 nei 119.

Mei de 1460 besmettingen fan ôfrûne wike binne no 36.032 ynwenners fan Fryslân posityf test. By de GGD binne seis stjergefallen bekend (in wike earder 4).

De gemeentlike sifers (tusken heakjes foarige wike)

Súdwest-Fryslân 221 (337), Ljouwert 195 (233), De Fryske Marren 132 (144), Smellingerlân 127 (107), It Hearrenfean 125 (94), Noardeast-Fryslân 119 (119), Waadhoeke 114 (126), Weststellingwerf 77 (54), Achtkarspelen 66 (63), Opsterlân 64 (43), Harns 62 (31), Eaststellingwerf 58 (60), Dantumadiel 49 (37), Tytsjerksteradiel 36 (55), Amelân 9 (11), Terschelling 5 (13), Schiermonnikoog 1 (0) en Vlielân 0 (2).