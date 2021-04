‘Wjerspegelje’ wreidet út mei 96 lokaasjes

Twa moanne nei de lansearring fan Wjerspegelje wreidt it projekt mei Fryske poëzij op spegels op 1 april út mei acht dichters en 96 lokaasjes. Wjerspegelje benut it oanbefelle RIVM-hannewaskmomint om Fryske dichters in nij poadium te jaan.

Jeanet Hospes benaderet foar Merk Fryslân de lokaasjes: “Njonken oernachtings- en hoarekalokaasjes hawwe wy ek oare iepenbiere gelegenheden frege. Sa dogge der bygelyks ek biblioteken en oare kulturele organisaasjes mei. De reaksjes binne tige entûsjast en der komme ek spontane oanmeldingen binnen. Dat lêste is moai en der is noch plak foar mear lokaasjes.” Yn totaal binne der no tritich ferskate Fryske gedichten te lêzen op 575 spegels fan 104 lokaasjes. De besikers komme mei it scannen fan in QR-koade by de Nederlânske oersetting.

Fariearre spegelpoëzij

De dichters krije de opdracht fan Ljouwert UNESCO City of Literature. Ernst Bruinsma, saaklik lieder: “De spegelpoëzij is tige ferskaat trochdat wy de groep dichters soarchfâldich gearstalle. Sa freegje wy sawol dichters mei ûnderfining as opkommende talinten. Neist Frysktalige dichters sitte der ek oarstalige profesjonals by. Dy leverje yn it Nederlânsk oan, en dêrnei makket in literêr oersetter de Fryske ferzje.” De dichters dy’t bydroegen oan de twadde searje binne Sannemaj Betten, Job Degenaar, Joël Hut (yn it Súdwesthoeks), Jan Kleefstra, Roelof ten Napel, Michelle Samba, Albertina Soepboer en Syds Wiersma. Op basis fan Soepboers gedicht ‘Jûnsklokkroketblues’ is in fideo makke, dêr’t it fers op ferskate plakken yn foardroegen wurdt. De sjogger reizget mei fan It Amelân nei Appelskea en fan Hylpen nei Tytsjerk.

Alle gedichten stean yn it Frysk en it Nederlânsk op friesland.nl/wjerspegelje. Dêr is ek in oersjoch fan de lokaasjes te finen. De kommende tiid wurdt it projekt fierder útwreide ta yn totaal fyftich gedichten. Wjerspegelje is basearre op it Swolske idee Weerspiegelen en is mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.