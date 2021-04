Wittenskip ferwûndere oer stilstân evolúsje: dizze wêzens feroarje al lang net mear

Wy tinke gauris dat alle libben op ierde evoluearret. De mutaasjes yn it koroanafirus binne der in faak oanhelle hjoeddeis foarbyld fan. In nij ûndersyk lit lykwols sjen dat de evolúsje soms ek oanein liket te kommen. Wittenskippers hawwe nammentlik wêzens fûn dy’t al tsientallen miljoenen jierren net feroare binne. De evolúsje stiet letterlik stil.

De Candidatus Desulforudis audaxviator is pas yn 2008 ûntdutsen. Hy is fjouwer mikrometer lang en libbet djip ûnder grûn yn Súd-Afrika, Sibearië en oan de Amerikaanske westkust. De mikrobe libbet yn radio-aktive lagen ûnder de grûn en giet dea as er oan soerstof bleatsteld wurdt. Neffens wittenskippers is it útsletten dat de mikroben resint fan it iene lân nei it oare gien binne.

Nuver genôch binne de wêzentsjes yn alle trije gebieten genetysk identyk. Undersiker Ramunas Stepanauskas seit: “De bêste ferklearring dy’t wy op it stuit hawwe, is dat de mikroben simpelwei suver net feroare binne, sûnt se 175 miljoen jier lyn, by it skuorren fan it wrâlddiel Pangea, faninoar skaat binne.”

De feroarings yn mikro-organismen geane ornaris tige hurd. Se evoluearje om yn feroarjende omstannichheden oerlibje te kinnen. De libbensomstannichheden yn de trije lannen is hiel oars, mar dochs is dat net oan de genen te sjen.

Undersiker Eric Becraft seit: “De ûntdekking lit sjen dat wy net samar wat oannimme moatte oer de faasje fan de evolúsje. It is mooglik dat guon organismen hurd drave en dat oaren just krûpe.”

De ûndersikers tinke dat de Candidatus Desulforudis audaxviator in goede beskerming tsjin mutaasjes hat. Alle wêzens hawwe dat, mar it is almeast net perfekt. As de mikrobe wol sa’n meganisme hat, dan kin dat foar biotechnologyske tapassing wolris tige nuttich wêze.