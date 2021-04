Weriepening eksposysje ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’

Soe ik myn bern oan frjemdfolk meijaan? Soe ik mei gefaar foar eigen libben in bern opnimme yn myn húshâlding? Mei dy dilemma’s waarden Joadske famyljes en Fryske pleechâlden konfrontearre yn de Twadde Wrâldoarloch. Yn de besettingstiid waarden hûnderten Joadske bern nei Fryslân smokkele om ûnder te dûken. Yn de digitale útstalling ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’, dy’t fan 15 april ôf te sjen is op de webside fan Tresoar, wurde de ferhalen fan achttjin fan sokke bern en harren Fryske helpers ferteld. Fierder fertelt smokkelbern Fred van Vliet yn in nije podcast syn ymposante ferhaal.

Ferline jier wie it 75 jier lyn dat Nederlân befrijd waard, in jubileumjier dat wiidweidich fierd wurde soe. It koroanafirus smiet spitigernôch de boel yn ‘e bulten. Tresoar moast ek earder de doarren slute, dêrtroch hat de fysike útstalling ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’ mar koart te sjen west. Fan 15 april 2021 ôf, 75+1 jier nei de befrijing fan Fryslân, wol Tresoar mei de digitale útstalling ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’ de minsken noch in kâns biede om de útstalling te besjen. Dêryn rint de besiker troch in firtuele romte dêr’t er op de portretfoto’s fan de smokkelbern klikke kint om harren ferhalen te lêzen. Der is ek in bysûndere podcast te beharkjen.

Yn de podcast, in nij ûnderdiel fan de útstalling, fertelt Fred van Vliet syn ferhaal. Dy waard yn 1942 yn Amsterdam berne. Syn mem naam it hertferskuorrende mar libbensrêdende beslút om Fred ûnderdûke te litten. As lytse poppe waard er troch de dappere fersetsheldin Iet van Dijk nei Fryslân smokkele en ûnderbrocht by Marten en Helene van Vliet, yn Snits. Yn de podcast, makke troch Mijn Oerverhaal, fertelt Fred van Vliet mear oer de reis dy’t er makke en de ynfloed dêrfan op syn lettere libben.

De útstalling is ûnderdiel fan it projekt ‘De terugkeer van de Joodse Kinderen’. Tresoar wurket dêryn gear mei Stichting Verhalen, Omrop Fryslân, Ljouwerter Krante en Frysk Deiblêd.